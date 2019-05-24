محمد بن راشد: أطلقنا "جائزة للتميز الحكومي العربي"

المصدر: البيان الالكتروني

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "جائزة للتميز الحكومي العربي".

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على انستغرام أطلقنا ومن تحت قبة جامعة الدول العربية "جائزة للتميز الحكومي العربي" ... سنكرم من خلالها أفضل وزير عربي وأفضل مدير عربي وأفضل محافظ .. وسنكرم التجارب العربية الإدارية الرائدة والجهات الحكومية العربية الرائدة... وسنطلق منصة متكاملة للتحديث الاداري العربي. بدأنا في مسيرة التميز الحكومي في الامارات منذ 25 عاما .. ورأينا نتائجها المبهرة .. ونطمح أن تنتشر ثقافة التميز وجودة الخدمات الحكومية في كافة أرجاء العالم العربي .. لو اهتممنا بالإدارة في منطقتنا كما نهتم بالسياسة فالمستقبل حتما أفضل وأجمل.