محمد بن راشد يتكفّل بعلاج شابة بريطانية تعرضت لحادث

المصدر: البيان الالكتروني

تكفّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله ، بعلاج شابة بريطانية تعرضت لحادث نجم عنه اصابتها بكسور في الجمجمة ونزيف في المخ خلال ركوبها الخيل وتتلقى حالياً العلاج في مستشفى راشد.

ووجه سموه بتوفير كافة أشكال الرعاية الصحية والعلاج اللازم للشابة التي تعمل معلمة.

وقال الدكتور فهد باصليب، المدير التنفيذي لمستشفى راشد: نشكر هذه اللفتة الانسانية لصاحب السمو وتكفله بعلاج الشابة التي لا تزال تخضع للعلاج مع تحسن ملحوظ في حالتها، مؤكداً أن هذا التصرف النبيل ليس بغريب على سموه ولا على شعب الإمارات المعطاء.