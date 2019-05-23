محمد بن زايد والمستشارة الألمانية يبحثان هاتفيا علاقات البلدين والمستجدات الإقليمية

المصدر: البيان الالكتروني

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اتصال هاتفي اليوم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض سموه والمستشارة ميركل أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين في المجالات السياسة والاقتصاد والعلمية والثقافية وغيرها وإمكانات وفرص تنميتها في مختلف الجوانب.

وتطرقا خلال الاتصال إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

