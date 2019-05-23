محمد بن راشد يطلق جائزة للتميز الحكومي العربي

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جائزة للتميز الحكومي العربي والتي سيتم من خلالها تكريم أفضل وزير عربي وأفضل مدير عربي وأفضل محافظ.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر "أطلقنا اليوم ومن تحت قبة جامعة الدول العربية "جائزة للتميز الحكومي العربي" ... سنكرم من خلالها أفضل وزير عربي وأفضل مدير عربي وأفضل محافظ .. وسنكرم التجارب العربية الإدارية الرائدة والجهات الحكومية العربية الرائدة... وسنطلق منصة متكاملة للتحديث الاداري العربي".

وأضاف سموه "بدأنا في مسيرة التميز الحكومي في الامارات منذ ٢٥ عاما .. ورأينا نتائجها المبهرة .. ونطمح أن تنتشر ثقافة التميز وجودة الخدمات الحكومية في كافة أرجاء العالم العربي .. لو اهتممنا بالإدارة في منطقتنا كما نهتم بالسياسة فالمستقبل حتما أفضل وأجمل".