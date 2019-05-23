تكريم الفائزين بجائزة القوات المسلحة للتميّز

المصدر: أبوظبي - وام

كرمت القيادة العامة للقوات المسلحة كوكبة من الضباط وضباط الصف والجنود والمدنيين والمتقاعدين ومجندي الخدمة الوطنية من الذكور والإناث من مختلف التخصصات الفائزين بالدورة الثانية من «جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار» التي تأتي لتقدير وتحفيز الأداء المتميز وتشجيع التنافس الإيجابي.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة برعاية معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع وحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

رعاية

وقال مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع إن الجائزة تجسد ما توليه القيادة الرشيدة من رعاية ودعم للتميز في جميع المجالات بما يعزز قدرة مختلف الوحدات العسكرية والأفراد العاملين في وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة على الإبداع تلبية للاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تم الإعلان عنها في عام 2013 .

والتي تمتد سبعة أعوام بهدف جعل الإمارات في مقدمة الدول الأكثر ابتكاراً في العالم، وحث الفائزين على مواصلة بذل الجهود والسعي دائماً نحو التميز والابتكار متمنياً لهم مزيداً من التفوق والنجاح.

وفي بداية الاحتفال، ألقى العميد الركن مبارك سعيد الجابري رئيس اللجنة العليا للجائزة كلمة أشار فيها إلى مسيرة التميز الحكومي لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهدف تعزيز تنافسية دولة الإمارات في مجالات التنمية وتحقيق النمو والازدهار لثروتها البشرية علاوة على دعم مكانتها المميزة وجهة عالمية للإبداع والتميز والممارسات المبتكرة.

ابتكار

وقال: «لقد كانت القوات المسلحة ولا تزال مجالاً خصباً للابتكار والتميز قدم فيه الدعم بكل أشكاله لفترات زمنية طويلة بدأت منذ التأسيس وجاءت نتائج هذه الدورة أكثر تميزاً عن سابقتها نتيجة للمتابعة المباشرة من القادة والمديرين على المستويات كافة، وشكلت نوعية الابتكارات والأبحاث المشاركة التي شهدت زيادة في أعداد مشاركيها قيمة مضافة للقوات المسلحة في كل المجالات».

وأكد أن منظومة الابتكار في القوات المسلحة اكتملت منذ دورة الجائزة الأولى عبر تحويل معظم الابتكارات الفائزة إلى منتجات ذات قيمة عملية ومادية تعود بالنفع على كامل عناصر المنظومة، وقد كان هذا متوقعاً من الجميع نظراً لأن هذه الابتكارات كانت وليدة حاجة عملياتية ظهرت في العمل اليومي والتمارين والمشاركات الخارجية لقواتنا المسلحة ما يؤكد قدرات الإبداع والتميز التي يتمتع بها أبناؤنا وبناتنا من منتسبي القوات المسلحة.

وفي ختام كلمته تقدم بالشكر الجزيل للشركاء الاستراتيجيين للجائزة ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للجائزة وقادة القوات وجميع اللجان العاملة على الجائزة من عسكريين ومدنيين على جهودهم المبذولة ومشاركتهم الفاعلة والتي لولاها لما وصلنا إلى هذا المستوى من التميز والإبداع.

وقام مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع يرافقه العميد الركن مبارك سعيد الجابري رئيس اللجنة العليا للجائزة بتكريم الفائزين بجائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار في دورتها الثانية والشركاء الاستراتيجيين وهم مجلس التوازن الاقتصادي وشركة الإمارات للصناعات العسكرية وجامعة الإمارات التي شارك عدد من أكاديميها في لجنة التقييم والتحكيم وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا التي قدمت الدعم والمساندة العلمية للمبتكرين وشاركت بالأفكار والطروحات البناء.