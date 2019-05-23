بلدية دبي: منظومة رقابية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل

المصدر: دبي - البيان

أفادت د. نسيم محمد رفيع مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، بأن منظومة الرقابة الشاملة على الصالونات ومراكز التجميل تتضمن الاستيفاء لكافة المتطلبات والمعايير المعتمدة من الدائرة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وذلك انطلاقاً من رؤية البلدية في بناء مدينة سعيدة ومستدامة، وسعيها المستمر نحو ضمان الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي، وذلك باعتبارها الجهة المختصة لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للإمارة والهادفة إلى ضمان الصحة والسلامة في جميع صالونات الحلاقة ومراكز التجميل الرجالية والنسائية في إمارة دبي وفقاً لمنظومة رقابية متكاملة.

وتشمل المتطلبات والمعايير المعتمدة من الدائرة التأكد من اتباع الممارسات الصحية من قبل مقدمي الخدمات، والتأكد من ملاءمة الأدوات من حيث النظافة والتعقيم لتجنب انتقال الأمراض بين الزبائن، بالإضافة إلى التأكد من تسجيل ومطابقة كافة المنتجات الاستهلاكية (مستحضرات التجميل وغيرها) في تطبيق «منتجي».

والتي يتم استخدامها أثناء تقديم الخدمات والأسلوب الآمن في تحضير واستخدام تلك المنتجات للزبائن، إلى جانب التأكد من توفر كادر متخصص ومؤهل ومشرفين صحيين مدربين ومؤهلين، فضلاً عن التأكد من توفر بطاقات صحية مهنية سارية المفعول لكافة العاملين بالصالون.

وأضافت د. نسيم أن التفتيش يتركز على المخالفات عالية الخطورة مثل النظافة العامة والنظافة الشخصية للعاملين والالتزام بالخطوات المنصوص عليها في التنظيف والتعقيم واستخدام الأدوات أحادية الاستعمال كبدائل صحية آمنة للزبائن.