فتح التسجيل للمشاركة بمؤتمر المهنيين الشباب في الفضاء

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الرابعة من «مؤتمر المهنيين الشباب في مجال الفضاء 2019» (YPS)، الذي سينظم في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. يمكن للراغبين التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني https:/‏/‏ypinspace.ae/‏.

ويهدف المؤتمر وهو مبادرة رائدة أطلقها برنامج معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) العالمي، إلى جمع العلماء والمهندسين والقادة في مجال الفضاء والوكالات العالمية المعنية بقطاع الفضاء مع الشباب لمناقشة البحوث الاستكشافية وأحدث الابتكارات وآخر التطورات وتقنيات الفضاء الناشئة.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بمركز محمد بن راشد للفضاء، قد فازت باستضافة النسخة الرابعة من المؤتمر خلال دورته الثالثة التي عقدت العام الماضي في مدينة برشلونة الإسبانية.

مكانة عالمية

وأشار يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، إلى أن استضافة دولة الإمارات، ممثلة بمركز محمد بن راشد للفضاء، لهذا المؤتمر العالمي يؤكد المكانة العالمية التي وصلت إليها الدولة في مجال الفضاء، والإنجازات المتميزة التي حققتها الكوادر الإماراتية الشابة في هذا القطاع الواعد.

وأضاف الشيباني: «تأتي استضافة «مؤتمر المهنيين الشباب في مجال الفضاء» في دبي ضمن استراتيجية مركز محمد بن راشد للفضاء في دعم رؤية القيادة الرشيدة لإعداد كفاءات إماراتية تواصل مسيرة الابتكار التقني والبحث العلمي في علوم وتقنيات الفضاء، لتعزيز دور تقنيات الفضاء المتطورة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه البشرية».

من جهته، علق المهندس عدنان الريس، مدير برنامج المريخ 2117 في مركز محمد بن راشد للفضاء قائلاً: «نسعى من خلال استضافة هذا المؤتمر العالمي إلى استقطاب الخبرات المحلية والعالمية في مكان واحد لإثراء المعرفة بعلوم الفضاء وتقنياته لدى الشباب الإماراتي والعربي والمهتمين بعلوم الفضاء».

تبادل الأفكار

وقال المهندس سعيد المنصوري، رئيس مؤتمر المهنيين الشباب في مجال الفضاء 2019، «إن المؤتمر يعد فرصة عظيمة للشباب والمهتمين بمجال الفضاء، يمكن من خلالها تبادل الأفكار والتعرف على أحدث التقنيات والفرص المتاحة في القطاع».

ويناقش مؤتمر المهنيين الشباب في مجال الفضاء 2019 عدة موضوعات تشمل: دولة الإمارات العربية المتحدة والفضاء؛ استخدام تقنيات مراقبة الفضاء لحماية البيئة؛ وتصميم وتطوير الأقمار الاصطناعية المكعبة (CubeSat)؛ واستخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأرض؛ وتردد موجات الراديو في قطاع الفضاء؛ وإطلاق وتشغيل الأقمار الاصطناعية المخصصة لمراقبة ورصد الأرض.