بلدية أبوظبي تطلع على تقنيات المصانع العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

زار وفد من بلدية مدينة أبوظبي ممثلاً بإدارة الصحة العامة معرض IFFA العالمي في مدينة فرانكفورت الألمانية.

حيث تأتي هذه الزيارة ضمن إطار حرص البلدية الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة العالمية في شتى المجالات واستثمار هذه الزيارات المعيارية بهدف تطوير الأداء وتحسين الخدمات لتتماشى مع الرؤية العالمية التي تسعى إليها في جميع خدماتها.

وعلى الصعيد ذاته وأثناء الزيارة اطلع الوفد على أحدث ما توصلت إليه المصانع العالمية في مجال المسالخ، وتعرّف إلى أحدث التكنولوجيات في هذا المجال، والتي تحقق الجودة في الإنتاج وانخفاض الكلفة التشغيلية، وتحقق الاستدامة، وتساهم في رفع مستوى صحة اللحوم في مسالخ أبوظبي.

وقد جاء اختيار البلدية لهذا المعرض كونه من أكبر وأضخم المعارض العالمية في مجال تكنولوجيا المسالخ ومعداتها، وما يخص تجهيز اللحوم في المسالخ حسب أعلى المعايير العالمية، وهو يقام في مدينة فرانكفورت – ألمانيا.

مصنع فوران

كما زار وفد بلدية مدينة أبوظبي أيضاً مصنع فوران في مدينة لينز النمساوية، وتعد (فوران) من كبرى الشركات العالمية التي تصنع خطوط المسالخ الآلية، والتي نفذت خطوط ومعدات الذبح في مسلخ الشهامة الآلي، حيث اطلع الوفد على جميع التطورات التي تمت على خطوط الإنتاج في المصنع .

والتي تواكب المواصفات العالمية للجودة والاستدامة، والاطلاع كذلك على جميع المراحل التي تمر فيها المادة الأولية الستانلس ستيل من الاستلام وحتى مراحل التصنيع النهائية، ومعاينة أحدث المنتجات للمنصات المتحركة على خطوط ذبح الأبقار.

وزار الوفد محطة تنقية مياه الصرف التابعة لمسلخ Plukon Food Group في مدينة كاسيل، بهدف التعرف إلى جميع المراحل التي تمر فيها المياه الصادرة من صالات الذبح، من تنقية وتصفية وعزل المواد الصلبة والدهون، وحتى المعالجة الفيزيائية والكيمائية، والتعرف إلى النسب المسموح بها في ألمانيا، وإلى المعدات البسيطة اللازمة لتشغيل مختبر محطة المعالجة، وهذه المحطة شبيهة بما تم تركيبه في مسلخ الشهامة الآلي، والتي قامت شركة شنايدر بتركيبها في 2015.