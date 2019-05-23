تعاون بين «طرق دبي» و«تاتا» لدعم بحوث الرصد الذكي لسلوكيات السائقين

المصدر: دبي - البيان

وقعت هيئة الطرق والمواصلات وشركة تاتا للخدمات الاستشارية المحدودة، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون في مجال البحوث والتطوير للرصد الذكي عبر استخدام تجريبي لأنظمة تقنية لتحليل سلوكيات سائقي المركبات، عبر تحميل تطبيق ذكي، وتم توقيع المذكرة بالمبنى الرئيس للهيئة، من جانب عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بالهيئة، وأجاي سينغ، المدير الإقليمي العام للشركة.

وقال عبد الله يوسف آل علي: إن توقيع المذكرة يأتي في إطار تجريبي مدته 3 أشهر، حيث يتم تحميل التطبيق الذكي «Data Logger» التابع للشركة على هواتف تعمل بنظام أندرويد متضمنة الجهاز الملاحي GPS، و9 محاور IMU وذلك لفئات مختلفة من المتطوعين من سائقي الهيئة وطلبة الجامعات.