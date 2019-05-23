شرطة دبي و«إينوك» تتعاونان في مجال التزود بالوقود

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة «اينوك» مذكرة تفاهم بهدف تزويد مركبات شرطة دبي بالوقود.

ووقّع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام، وعن شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات إينوك، بحضور العميد الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي.

وزيد القفيدي المدير التنفيذي لقطاع أعمال التجزئة في شركة إينوك، وطيب الملا المدير التنفيذي لقطاع الإمداد والتجارة والتصنيع، وفريد بدري المدير الأول للمصفاة وعمليات المعالجة الدولية في شركة إينوك للتصنيع، ويوسف حارب المدير التنفيذي للعمليات في قطاع التجزئة، ومعاذ بوخش مدير إدارة الاتصال المؤسسي في مجموعة اينوك.

وتنص المذكرة على أن يتعاون الطرفان بجميع الوسائل الممكنة لدعم وتطوير وتعزيز الشراكة بينهما لتحقيق الأهداف المُنبثقة عن هذه المذكرة، وأن تزود شركة اينوك شرطة دبي بالوقود المطلوب الذي تحتاجه ونقله عبر الصهاريج المخصصة لذلك، وتخصيص 10 محطات خارج وداخل مدينة دبي لشرطة دبي قريبة جغرافيا من مواقع الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأشاد اللواء عبد الله خليفة المري بالتعاون مع شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة التي تعتبر شركة رائدة في مجال النفط والغاز وقطاع الطاقة، مؤكدا أن توقيع المذكرة يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وانطلاقاً من رؤية القيادة والتوجهات الاستراتيجية للدولة الحريصة على توطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات.

قيم

ومن جانبه، قال سيف حميد الفلاسي: يشرفنا توقيع هذه الاتفاقية الهامة مع شرطة دبي في خطوة تجسّد التعاون الوثيق والبنّاء بين مختلف الجهات والهيئات الحكومية لما فيه خير الوطن والمواطن، وبما ينسجم مع القيم التي رسختها قيادتنا الرشيدة برؤاها الحكيمة وتوجيهاتها السديدة.

وعقب توقيع المذكرة، اصطحب القائد العام، سيف حميد الفلاسي والوفد المرافق له في جولة إلى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، حيث استمع الوفد إلى شرح حول أنواع الخدمات التي يقدمها المركز لخدمة وإسعاد المجتمع، وطبيعة العمل فيه وآلية تلقي البلاغ ووصول الدوريات إلى موقع الحادث، ونظام مراقبة الدوريات باستخدام الأقمار الصناعية، ومراقبة الطرق الخارجية بواسطة الكاميرات الثابتة والمحمولة جواً، وخدمة الإنذار المبكر، التي توفرها شرطة دبي لمحلات الصرافة والمجوهرات والبنوك.

واستمع سيف الفلاسي والوفد المرافق إلى شرح حول الخدمة المميزة التي توفرها شرطة دبي لأصحاب الهمم، حيث يتم تسجيل بياناتهم في مركز القيادة والسيطرة ونوع إعاقتهم، وفي حالة حدوث أي طارئ يتم إرسال الدورية إليهم لتقديم المساعدة في أسرع وقت ممكن.

التزام

قال سيف الفلاسي: نحن ملتزمون بالعمل بكل السبل الممكنة لتعزيز وتطوير شراكتنا مع شرطة دبي لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاتفاقية، وستكون محطاتنا وفرق عملنا على أهبة الاستعداد لتزويد شرطة دبي بكل الخدمات والتسهيلات التي تحتاجها كوادرها. ونتطلع قدماً إلى توطيد أواصر التعاون مع شرطة دبي مستقبلاً في مبادرات ومشاريع جديدة تترك آثاراً إيجابية ملموسة على كافة أفراد المجتمع.