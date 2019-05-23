إطلاق «نحن أهلكم» للتواصل مع كبار المواطنين

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة تنمية المجتمع مبادرة «نحن أهلكم» التي تستهدف كبار المواطنين، وتهدف إلى تحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، وتوطيد الأواصر الأسرية والعلاقات بين مختلف فئات المجتمع، بما يعكس أجواء شهر رمضان المبارك المفعمة بالألفة والمحبة.

وفي سياق المبادرة، شاركت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، كبار المواطنين في إفطار جماعي أقيم بمركز سعادة كبار المواطنين في الممزر بدبي، وذلك بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي.

ودعت معالي وزيرة تنمية المجتمع، أفراد المجتمع إلى المبادرة نحو مزيد من التواصل والتفاعل مع كبار المواطنين أينما كانوا، سواء منهم أفراد الأسرة أو الأقارب أو الجيران أو أفراد المجتمع عموماً أو حتى الموجودين في دور الرعاية في مختلف إمارات ومناطق الدولة، وذلك تحقيقاً لأهداف وتطلعات المبادرة التي تحفز الجميع لأن يقول لكبار المواطنين «نحن أهلكم».

وتستهدف مبادرة «نحن أهلكم» جميع أفراد المجتمع والمسجلين في المنصة الوطنية للتطوع، وتهدف إلى التأكيد على تلاحم أفراد المجتمع مع فئة كبار المواطنين، والاستفادة من تجارب وخبرات كبار المواطنين ونقلها للأجيال، وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع. وحددت المبادرة الأوقات المناسبة لزيارة كبار المواطنين، بالفترة الصباحية، أو فترة الإفطار حتى الساعة الـ 7 مساءً خلال رمضان.

ومن جانبها؛ أكدت علياء الجوكر مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة تنمية المجتمع، أن مبادرة «نحن أهلكم» تأتي تأكيداً على أهمية التقرّب من كبار المواطنين والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم الحياتية، تفعيلاً لمحور «التواصل المجتمعي والحياة النشطة» ضمن محاور السياسة الوطنية لكبار المواطنين.

وأوضحت أن «نحن أهلكم» مبادرة مجتمعية تفاعلية تحثُّ جميع أفراد المجتمع، ومنهم المتطوعون المسجلون عبر المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين.إمارات»، على التواصل مع كبار المواطنين خلال شهر رمضان المبارك وطوال العام، من خلال زيارات دورية، بما يؤكد توطيد العلاقات الاجتماعية، ويترجم أسمى معاني الرحمة والإنسانية.