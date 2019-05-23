«الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات» تبحث التعاون مع طاجيكستان

بحث الدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بمكتبه بأبوظبي أمس مع شريفي بهادور محمود زاده سفير جمهورية طاجيكستان لدى الدولة تعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث وإمكانية الاستفادة من خبرات البلدين في مجال الاستعداد والجاهزية للتعامل الأمثل مع الأزمات والكوارث. وأشاد سفير طاجيكستان خلال اللقاء بجهود ودور الهيئة الحيوي في المجتمع وفق منظومة وطنية متكاملة للطوارئ والأزمات، ونوه بالتطور الهائل الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات ما جعلها نموذجاً يحتذى بين دول العالم. أبوظبي - وام

Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø© Email Ù„ÙŠÙ†ÙƒØ¯ÙŠÙ† Pin Interest Ø¬ÙˆØ¬Ù„ + Whats App