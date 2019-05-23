«طرق دبي»: أجهزة الدفع الذكية للمواقف متاحة لمركبات الدولة ومجلس التعاون

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن الأجهزة الذكية لدفع رسوم المواقف التي تم تدشينها مؤخراً تتضمن خيارات دفع لجميع اللوحات المسجلة في النظام المروري في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وليست مقتصرة على اللوحات المسجلة في دبي كما يدعي البعض،.

مؤكدة أنه جارٍ استبدال أجهزة الدفع التقليدية بأخرى ذكية وتعميمها على جميع المواقف في دبي البالغ عددها 563 ألفاً و22 موقفاً.

تكامل الأنظمة

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة لـ «البيان»: إن طرق دبي وفرت أجهزة دفع رسوم المواقف الذكية في مناطق مختلفة في إمارة دبي مثل منطقة القرهود والجافلية كمرحلة أولى، وجارٍ تعميم أجهزة الدفع الذكية على جميع المواقف التي خصصتها الهيئة للمركبات في دبي، والتي يبلغ عددها 563 ألفاً و22 موقفاً، وذلك بهدف تكامل الأنظمة وتحقيق منظومة المواقف الذكية.

وأوضحت أن تعميم أجهزة الدفع الذكية على جميع المواقف سوف يصاحبه زيادة في عدد مركبات المسح الضوئي للمواقف التي تم تطبيقها كمرحلة أولية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ حالياً على التوسع في تطبيق المشروع وبعدد مركبات يتناسب مع نسبة استخدام المواقف العامة في المناطق التي سيتم تشغيل النظام فيها.

وأشارت بن عدي إلى أن مركبة المسح الذكي تقوم بالدوران في مناطق التحكم بالمواقف لضمان التزام الجمهور بدفع رسوم المواقف المقررة، من خلال جهاز تقني أعلى المركبة قادر على رصد المركبات غير الملتزمة بدفع تعرفة المواقف.

لافتة إلى أن النظام يعمل على رفع كفاءة الرقابة والتفتيش وتقليل نسبة الأخطاء المحتملة للمخالفات، كما وأن تطبيق مثل هذه الأنظمة الذكية في الهيئة يعكس مدى التزامها بتحويل خدماتها إلى أنظمة ذكية، وذلك تماشياً مع تحول حكومة دبي من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، وفي إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة.

وأوضحت أن مركبة المسح الذكي تقوم بالدوران في المواقف ومسح لوحات المركبات أكثر من مرة واحدة خلال اليوم الواحد، منوهة بأنه تم اختيار أفضل الأنظمة المطبقة عالمياً في هذا المجال مع قيام الهيئة بإضافة العديد من خصائص الذكاء الاصطناعي ومواصفات تقنية أخرى تساهم في موثوقية النظام مع ضمان دقة القراءات وصحتها.