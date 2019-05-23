الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

المصدر: الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة - وام

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، مساء أمس، بقصر البديع العامر، تقبل التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل من الشيوخ وكبار رجالات الدولة والمسؤولين وسفراء عدد من الدول الصديقة وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين والجاليات العربية والإسلامية ووفود الجهات الحكومية والأكاديمية.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

عجمان

كما واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان استقبال الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين ورجالات الدولة وجموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر الليلة الماضية للسلام على سموهما بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقدم مروان أحمد آل علي المدير العام لدائرة المالية في عجمان ومستشارو ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفو الدائرة، وراشد عبدالرحمن سلطان بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية في عجمان ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام بأسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك لسموهما، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار.

وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده التهاني والتبريكات من أعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، حيث بادلهما سموهما التهاني بشهر رمضان المبارك وعبر الجميع عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة.

أم القيوين

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الليلة الماضية بقصر سموه الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان الذي قدم لتهنئة سموه بشهر رمضان المبارك.

وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين والشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة باليمن والخير وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومن معالي حمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار ومديري المؤسسات والشركات والمصانع العاملة بالدولة.

رأس الخيمة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبّل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وراشد الراشد، رئيس شركة أسمنت الكويت، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، وجموع المهنئين من وجهاء وأعيان والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.