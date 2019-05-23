مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية تخلّد ذكرى القائد المؤسس

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، نظمت المؤسسة، مساء أمس، في فندق قصر الإمارات، فعالية بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، تحت عنوان «حب ووفاء.. لزايد العطاء» تخليداً لذكرى رحيل القائد والمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

حضر الفعالية معالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة نائب رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومحمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وعدد من المسؤولين من الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة الداعمين لمشاريع مؤسسة خليفة الإنسانية داخل الدولة وخارجها.

فخر

وقال معالي أحمد جمعة الزعابي: «نحن إذ نفتخر بأننا أبناء زايد، نسعد اليوم بهذه الكوكبة من رواد العمل الإنساني بمناسبة ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه»، وقدم شكره لكل من أسهم، سواء بجهود ذاتية أو من خلال مؤسسات حكومية، أو من خلال تقديم تبرعات.

من جانبه، توجّه محمد حاجي الخوري بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، على مد يد العون والدعم المتواصل والمساعدة إلى الشعوب المحتاجة دون النظر إلى لون أو عرق أو دين، ورحّب بالحضور.

وتم خلال الحفل تقديم أوبريت لطلبة مدرسة حمدان بن زايد، إذ قدّم الطلبة استعراضاً لفت نظر الحاضرين بلوحات فنية عبّرت عن التراث والفلكلور الإماراتي، إضافة إلى لوحة عن «القوات المسلحة» حيث مر الطلبة باللباس العسكري.

وفي ختام الحفل، كرّم معالي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة الرعاة من الوزارات والهيئات الحكومية والبنوك والشركات الذين أسهموا في دعم مشاريع المؤسسة المختلفة، ومن ثم تم التقاط الصور التذكارية وتناول طعام الإفطار.