حاكم الفجيرة يحضر مأدبة إفطار أبناء المرحوم حمد بن سيف الشرقي

المصدر: الفجيرة - وام

حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي والشيخ حمد بن محمد الشرقي نجل سمو ولي عهد الفجيرة، مأدبة الإفطار الرمضانية التي أقامها أبناء المرحوم الشيخ حمد بن سيف الشرقي، رحمه الله، بمجلس العائلة في الفجيرة، أمس، تكريماً لسموه.

وكان في استقبال سموه الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، الذين أعربوا عن سعادتهم بتلبية صاحب السمو حاكم الفجيرة دعوتهم لمأدبة الإفطار.