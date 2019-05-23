«إسلامية دبي» تكرّم رعاة وشركاء «رمضان دبي»

المصدر: دبي - البيان

أكد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لرمضان دبي، أهمية الأعمال الخيرية والتطوعية ونشر القيم النبيلة والإنسانية، لا سيما في شهر رمضان المبارك الذي تكثر فيه هذه الأعمال التي تعكس تعاليم ومبادئ ديننا الحنيف وشريعتنا الإسلامية السمحة، وتجسد قيم التسامح التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة كمنهج حياتي راسخ.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الرعاة والشركاء الاستراتيجيين والإعلاميين لرمضان دبي والذي نظمته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مساء أمس في فندق برج العرب، وذلك تقديراً وتثميناً لمشاركتهم الفاعلة وجهودهم المثمرة والدائمة في دعم ورعاية فعاليات وأنشطة الحدث ونجاحه.

ورحب الشيباني بالحضور والضيوف قائلاً: «يطيب لنا أن نلتقي بكم في هذا الحفل الذي ننظمه تكريماً لجهودكم الداعمة لنا في إنجاح فعاليات وبرامج الدورة الأولى من «رمضان دبي» والذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار:

«رمضان دبي تراحم وتعايش»، هذه المبادرة التي أطلقتها الدائرة بهدف نشر قيم الإسلام وروح التسامح بين جميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين من الجاليات العربية والأجنبية المختلفة، وبث وتعزيز قيم التعايش السلمي وتقبل التنوع والتعددية واحترام الآخر، من خلال تطبيق مبادئ القرآن الكريم والسنة الشريفة عبر تقديم باقة متنوعة من البرامج والفعاليات التثقيفية والدينية والترفيهية والتي تستهدف كافة فئات وشرائح المجتمع».

كما ثمن رئيس اللجنة العليا لرمضان دبي دور الرعاة والشركاء الاستراتيجيين الذي هو عصب نجاح أي فعالية، وأنه يعكس حسهم الوطني ومسؤوليتهم المجتمعية، وأشار إلى ضرورة تكاثف الجهود والتعاون دائماً وأبداً لإبراز الأحداث بأفضل صورة ممكنة.

ومن جانبه أثنى أحمد درويش المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، المنسق العام لرمضان دبي على جهود الرعاة في دعم فعاليات رمضان دبي، مشيراً إلى أن ذلك يعزز مكانة الحدث، ويرسخ أهمية الرسالة التي يود القائمون عليه والداعمون له أن يرسلوها للمجتمع المحلي، لافتاً إلى روح التكافل واستشعار المسؤولية من قبلهم.

مسؤولية

وبدوره قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تأتي رعاية الهيئة لبرنامج «رمضان دبي» في إطار مسؤوليتنا المجتمعية واستراتيجيتنا لدعم البرامج المجتمعية والثقافية التي تهدف إلى نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف القائمة على التسامح والتراحم والمودة والإيثار والتعاضد، إضافة إلى التعريف بالقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي التي تقوم على التسامح والانفتاح والعيش المشترك».

شركاء

وشهد الحفل تكريم الشركاء الرئيسيين في فعاليات رمضان دبي وهم: هيئة كهرباء ومياه دبي، ودبي مول وإعمار، وبنك دبي الإسلامي، وكذلك تكريم الشركاء الاستراتيجيين وهم: مركز عبيد الحلو لتحفيظ القرآن، ومؤسسة دبي للإعلام، بالإضافة إلى الشركاء الداعمين وهم: مجموعة الجميرا جروب، وصرافة الإمارات، وهيئة تنمية المجتمع، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ودبي للسياحة، وكليات التقنية العليا، ولجنة تأمين الفعاليات.

مذكرةوفي إطار آخر وقعت «إسلامية دبي» مذكرة تفاهم لإطعام المتعففين، على أن تستدام «وجبات الأمل» على مدار العام، بالتعاون مع شركة «زوماتو العالمية» الرائدة في توصيل وجبات المطاعم المختلفة إلى المحتاجين.

وتهدف الدائرة من خلال هذه المذكرة إلى إشاعة ثقافة العمل الخيري الإنساني، ليشمل جميع الفئات المتعففة والمحتاجة دون النظر إلى اللون والشكل، أو الانتماء القبلي أو الديني، وكذلك تحسين كفاءة توصيل وجبات إفطار الصائمين المتعففين.

وتعمل الدائرة على إطلاق وتفعيل مذكرة «وجبات الأمل» خلال شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني.

ووقّع المذكرة عن الدائرة أحمد المهيري بصفته المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري فيها، وعن الشركة كارل باز الرئيس التنفيذي للشركة.