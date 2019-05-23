منصور بن زايد: بطولة زايد الرياضية تجسيد لقيم التسامح في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إن النسخة الثالثة والعشرين من بطولة زايد الرياضية تتزامن مع «عام التسامح».

وتجسد قيم التسامح الراسخة في دولة الإمارات، إذ تشهد مشاركة أعداد كبيرة من الرياضيين من مختلف الجنسيات الذين يتنافسون جميعاً في أجواء من الإخاء والمحبة، ويسعون لتحقيق الإنجازات في هذه البطولة الغالية التي تحمل اسم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - الذي أرسى دعائم وطن الخير والتسامح والعطاء الإنساني.

جاء ذلك خلال حضور سموه، مساء أمس، حفل الافتتاح الرسمي للبطولة التي أقيمت في نادي الضباط القوات المسلحة في أبوظبي. كما أطلق سموه، على هامش البطولة، التطبيق الإلكتروني لاتحاد الإمارات للموي تاي والكيك بوكسنغ الذي يُعد الأول من نوعه في العالم العربي، ويتوافر باللغتين العربية والإنجليزية.

حضر حفل الافتتاح الفريق الركن م. محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة زايد الرياضية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقيادات الرياضية والشبابية في الدولة.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالدعم الكبير الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لقطاع الرياضة، والحرص على تعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره للقائمين على البطولة، وعلى جهودهم الكبيرة في تنظيم هذا الحدث، وترسيخه مناسبةً اجتماعيةً ورياضية رمضانية مميزة، متمنياً للمشاركين في البطولة النجاح والتوفيق.

وتابع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حفل الافتتاح الرسمي الذي تضمن عروضاً وفقرات استعراضية تعبّر عن أهداف البطولة.

واستمع سموه إلى شرح من عبد الله سعيد النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للموي تاي والكيك بوكسنغ، عن التطبيق الذي يتيح متابعة أخبار البطولات المحلية والعربية وأجندة الأحدث والفعاليات، كما يوفر خاصية الألعاب التفاعلية ومتجراً متخصصاً، إضافة إلى خدمة البث المباشر للبطولات المحلية والعربية.

مشاركة لافتة

وينظم البطولة نادي ضباط القوات المسلحة تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة أكثر من 3000 رياضي و68 فريقاً في الألعاب الجماعية في 19 لعبة رياضية فردية وجماعية، وأكثر من 25 فريقاً أجنبياً من خارج الدولة.

وأصبحت بطولة زايد الرياضية بمنزلة أولمبياد مصغر، وشهدت النسخ الماضية تطوراً كبيراً ومشهوداً له بزيادة أعداد المشاركين وارتفاع سقف طموحاتهم لما تقدمه من جديد كل عام، إضافة إلى التنوع الكبير في الألعاب المدرجة في برنامج البطولة.

عرفان

وفي ختام الحفل، أهدى الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة زايد الرياضية، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان درع بطولة زايد الرياضية 2018، مقدماً الشكر والعرفان لسموه على دعمه الدائم للبطولة التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي.

وتتضمن الرياضات الـ19 في البطولة لعبة في كرة القدم والطائرة والسلة واليد والجوجيتسو والجودو والمواي تاي والملاكمة والشطرنج والرماية والسباحة ورماية السهم وهوكي الجليد والدواثلون وسباق السيارات وكرة الطاولة والتنس والبادل تنس والجمباز.