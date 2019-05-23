هاشم النعيمي: 450 جولة تفتيش على منافذ البيع

المصدر: عجمان: أسامة أحمد

أكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك، في وزارة الاقتصاد، اهتمام الوزارة بمبادرات الجمعيات التعاونية ومراكز التسوق الكبرى الرامية إلى توفير السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة للجميع إضافة إلى تثبيت أسعار العديد من السلع الغذائية، مشيراً إلى تنظيم 450 جولة تفتيشية في أسواق الدولة بهدف إحكام الرقابة على السلع والخدمات.

جاء ذلك عقب جولة لوزارة الاقتصاد في مقر جمعية أسواق عجمان في منطقة الرميلة، للوقوف على توفر تدفق السلع الاستهلاكية وتوفيرها للمستهلكين في عجمان وأسعار السلال الرمضانية، التي تقدمها الجمعية للمستهلكين في رحاب الشهر الفضيل والتزام أصحاب منافذ البيع بالالتزام بتثبيت الأسعار المعلنة سابقاً من وزارة الاقتصاد في الدولة.

ورافق النعيمي خلال الجولة ممثلان من دائرة التنمية الاقتصادية ومكتب وزارة الاقتصاد في عجمان وشملت الجولة أقسام بيع السلع الغذائية المتمثلة في اللحوم والدواجن والخضراوات والفواكه وقسم بيع العصائر والأرز والمعجنان.

وقال النعيمي: إن جمعية أسواق عجمان التعاونية تقدم خلال شهر رمضان المبارك نوعين من السلال الرمضانية، الأولى صغيرة الحجم تحتوي على 17 مادة غذائية بسعر 84 درهماً وهي تكفي 7 أشخاص من العائلة، والثانية تبلغ قيمتها 184 درهماً وتكفي عشرة أشخاص، وذلك ضمن مساهمة الجمعية في توفير السلع الغذائية بأسعار في متناول الجميع خلال الشهر الكريم.

مشيداً بجهود الجمعية في استمرار تدفق السلع الغذائية واستمرار حملات الترويج وخفض أسعار العديد من السلع، الأمر الذي يجد تجاوباً من الجمهور لا سيما أن فرع جمعية أسواق عجمان في منطقة الرميلة يستقبل يومياً 3000 مستهلك على مدار24 ساعة.

وتطرق النعيمي إلى أهمية وجود أجهزة كشف الأسعار في جميع فروع جمعية أسواق التعاونية، وذلك بهدف معرفة المستهلكين قيمة السلعة قبل عملية الشراء والتأكد من أن المحاسب أخذ القيمة المحددة للسلعة نفسها، إضافة إلى وجود شاشات تلفزيونية خاصة بتوعية المستهلكين بحقوقهم القانونية والتواصل مع الجهات الرقابية مباشرة في حالة تعرضه لنوع من أنواع الغش التجاري.