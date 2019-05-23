«إقامة دبي» تطلق مبادرة «موجودين»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والمتمثلة بقطاع أذونات الدخول والإقامة مبادرة «موجودين» للسنة الثانية على التوالي كفريق عمل مكون من مديري الإدارات وصناع القرار والمسؤولين، بهدف الإشراف العام على سير العمل في الإدارة والمراكز الخارجية بنظام المداورة الأسبوعية.

والتي بدأت مراحل تنفيذها في أول أيام شهر رمضان المبارك، وتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، وذلك من الساعة 12:30م ولغاية 5:30م. وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي «إن إقامة دبي تحرص على إطلاق مبادرات تصب في مصلحة المجتمع وخدمة الناس، وذلك في ضوء رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يوجه دائماً بربط أهداف المؤسسات والهيئات برضا الناس وسعادتهم.