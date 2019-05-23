جمارك دبي تطلق مبادرة المير الرمضاني

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمارك دبي مُمثلة في فريق غيّاث التطوعي والإدارات والمراكز الجمركية مبادرة مجتمعية لتوزيع المير الرمضاني على 1000 أسرة متعففة في جميع أنحاء دبي خلال شهر رمضان الكريم بالتعاون مع مؤسسة تراحم الخيرية، وذلك مواكبة ليوم زايد للعمل الإنساني الذي يُصادف 19 رمضان من كل عام.

وشهد إطــلاق المبادرة أحمد محبوب مصبح المدير العام لدائرة جـــمارك دبي، وتـــان لي القنصل العام بالإنابة لجمـــهورية الصيــن الشعبية في دبي، ولي جين المستشار الاقتــــصادي والتجاري للقنصلية العامة.

واستهدفت مبادرة المير الرمضاني المستحقين من الأسر المتعففة والمحتاجة في إمارة دبي، حيث تم توفير الاحتـــياجات الرئيــسية من المواد الغذائيــة والسـلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك لإدخال البهجة والسرور على نفوس تلك الأسر، حيث جاء توفير المواد الأساسية من خلال التبرعات السخية لموظفي الدائرة.