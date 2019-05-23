«العليا للتشريعات» تنظم ملتقى رمضان القانوني

المصدر: دبي- البيان

تنظم اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي على مدار الشهر الفضيل ملتقى رمضان القانوني، بحضور جميع المستشارين والقانونيين في اللجنة، حيث ستقام خلال هذا الملتقى سلسلة من جلسات النقاش التفاعلية التي تتناول عدداً من التشريعات السارية في الدولة والإمارة.

والمبادئ القانونية، واستعراض أهم التجارب والخبرات المكتسبة والمفاهيم القانونية الحديثة، وينظر إلى هذا الملتقى باعتباره إحدى المنصات التفاعلية التي تهدف إلى تعزيز المعارف لدى الموظفين، من خلال تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أفضل الممارسات لضمان حسن تنفيذ التشريعات، بما يحقق غايات «خطة دبي 2021»، المتمثلة في بناء «حكومة رائدة، شفافة وموثوقة» تحفظ حقوق كافة المعنيين من أفراد ومؤسسات في المجتمع. وقال محمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات»: «يكتسب «ملتقى رمضان القانوني» أهمية خاصة، كونه منصة معرفية وتفاعلية رائدة تشجع على تبادل أنجح التجارب وأفضل الممارسات».