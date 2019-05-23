موانئ دبي العالمية تسهم بـ17.400 لتر من المياه

المصدر: دبي - البيان

أعلنت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، أنها أسهمت بـ17.400 لتر من المياه في مبادرة سقيا الأمل التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إحياءً لقيم لرمضان المبارك.

واستخدمت موانئ دبي العالمية جهاز ضخ المياه الافتراضي الخاص بسباق «سقيا الأمل»، كما دعت عملاءها إلى الإسهام أيضاً، الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة والإسهام في توفير مياه الشرب، وستتبرع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بكمية المياه الإجمالية التي تم ضخها وإيصالها إلى المجتمعات الأقل حظاً في العالم.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: «نهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإطلاق هذه المبادرة المبتكرة لدعم العمل الإنساني، وتأكيد مكانة دبي كمنارة للإنسانية وواحة للعمل الخيري».