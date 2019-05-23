شرطة رأس الخيمة تنظم محاضرة «حفظ النعمة»

المصدر: رأس الخيمة- البيان

نظمت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وبالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية برأس الخيمة، محاضرة دينية بعنوان «حفظ النعمة»، قدمها فضيلة الشيخ عبد الله السالم إحميدي، في مسجد القيادة العامة، بحضور عدد كبير من منتسبي الشرطة، وذلك ضمن سلسلة من المحاضرات الدينية والتثقيفية، التي تنفذها إدارة الإعلام والعلاقات العامة خلال شهر رمضان المبارك.

وتناولت المحاضرة شرحاً وتوضيحاً لكيفية المحافظة على جميع النعم في البيئة المحيطة بنا، من خلال تدوير الفائض عن الحاجة من الغذاء والكساء وغيره من فائض النعم، وغرس ثقافة العطاء المتبادل بين أفراد المجتمع على مستوى الجيران والحي، حفاظاً على النعم والموارد من الهدر، والاستفادة منها على أفضل وجه من خلال حفظها لمن يحتاجها.