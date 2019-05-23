وزارة الدفاع تنظم إفطاراً جماعياً لموظفيها وعائلاتهم

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت وزارة الدفاع بفندق فيرمونت البحر في أبوظبي مساء أول من أمس حفل إفطار جماعياً لموظفيها وعائلاتهم، وذلك ضمن مبادرات شهر رمضان المبارك، والتي تحرص على تطبيقها لبث روح المشاركة والتآلف وتقوية أواصر العلاقات بين الموظفين والعاملين بالوزارة.

وألقى اللواء ركن طيار عبدالله السيد الهاشمي الوكيل المساعد للخدمات المساندة كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالموظفين وعائلاتهم، مؤكداً أهمية هذه المناسبة في تقوية العلاقات ومد جسور التواصل والمحبة بين الموظفين في هذا الشهر الكريم ما يسهم في رفع الروح المعنوية ويدفعهم للتعاون والعطاء.

وشكر الوكيل المساعد للخدمات المساندة مديرية المراسم والعلاقات العامة ولجنة السعادة وجودة الحياة بالوزارة على جهودهم الطيبة في التنسيق لهذه المبادرة.