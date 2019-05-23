المصدر: دبي - وام

أعلن مجلس الإمارات للأبنية الخضراء - المنتدى المستقل الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تعزيز وتشجيع الممارسات المتعلقة بالأبنية الخضراء - فتح باب المشاركة في «جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء 2019».

وقال المجلس: إنه تم إضافة فئة جديدة للتصاميم والأبنية الصفرية بما ينسجم مع الأولويات الإقليمية والعالمية نحو ترسيخ مفاهيم البيئات العمرانية الخالية من الانبعاثات الكربونية.

تعزيز

وتم إعداد الجوائز لتساهم في تعزيز الوعي العام بدور قطاع البناء في منح زخم أكبر لمبادرات التنمية المستدامة بالتزامن مع مد جسور الحوار بين المعنيين حول أفضل ممارسات الاستدامة المتبعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال سعيد العبار رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء «نتطلع من خلال هذه الجوائز إلى مواكبة المتغيرات وأحدث التوجهات على صعيد استدامة البيئات العمرانية كل عام وهو ما يبدو جلياً في إطلاق فئة التصاميم والأبنية الصفرية في خطوة تعكس القفزات النوعية التي حققها القطاع لبناء مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية وتسريع تطبيق هذه المبادئ في القطاع».

دعم

وتحظى «جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء هذا العام» بالدعم الرسمي للمجلس العالمي للأبنية الخضراء ويتم تنظيم الحدث عبر شراكة مع مجالس الأبنية الخضراء في كل من الأردن ولبنان وفلسطين ومصر والكويت والمغرب.

وسيجري تقديم جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء 2019 ضمن 20 فئة بالإضافة إلى «جائزة الدكتور عويناتي للطالب المتميز» وذلك لطالب من إحدى الجامعات في دولة الإمارات تقديراً لعمل بحثي مبتكر حول موضوع يتعلق بالأبنية الخضراء في الشرق الأوسط.

معايير

وستتولى شركة «كيه بي إم جي» عملية التدقيق لضمان أعلى معايير حوكمة الشركات والشفافية ضمن كل المراحل.

وتغطي الجوائز الأبنية الجديدة والمحدثة إضافة إلى المنتجات والخدمات الخضراء وتشمل قائمة الفئات الـ 20 لجوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء هذا العام جائزة المبنى الأخضر للعام وتتضمن ست فئات فرعية - المبنى التجاري والفندق والمدرسة والمبنى السكني والمبنى العام ومبنى الرعاية الصحية؛ التصميم المستدام للعام؛ التصميم لمشروع عمراني مستدام للعام؛ جائزة الشركة الخضراء لإدارة المرافق للعام؛ جائزة شركة المقاولات للعام؛ جائزة شركة تطوير المباني للعام جائزة مواد المباني الخضراء المنتج الأخضر إدارة الطاقة جودة الهواء الداخلي إدارة المياه ومواد البناء التقليدية؛ جائزة البحث العلمي في مجال الأبنية الخضراء؛ جائزة المبنى المحدث للعام؛ وجائزة العمليات والصيانة للمباني المشيدة؛ جائزة أفضل مبادرة تدريب للعام وجائزة المبنى تصميم المبنى الصفري.