العلماء الضيوف يدعون إلى الصبر على الطاعة

المصدر: أبوظبي - البيان

تحدث العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عدد من المساجد والمجالس والمؤسسات عن فضيلة الصبر في كل عمل يتميز بحسن الأداء، وتحقيق الأهداف ورجاء القبول، إذ إن الصبر يحمل في طياته إصرار الإنسان على إنجاز عمله وإتقان صنعته وإثبات موهبته، بما يعود نفعه على الفرد وأسرته والمجتمع ووطنه.

وأوضح العلماء، أن كل عمل دنيوي أو ديني يسهم في إعمار الأرض مع النية الصالحة هو عبادة وقربة إلى الله تعالى، لأن الغاية من خلق الإنسان هي إخلاص العبادة وإعمار الأرض وإنشاء أرقى ما يمكن في السلم الحضاري، ولذلك قرن الله تعالى العبادة بالصبر لأنها عمل نقي راقٍ، فقال سبحانه: (فاعبده واصطبر لعبادته)، والصبر وإن كان يحمل الإصرار على الإنجاز فإنه في مجال العبادات يعني الاستدامة والمواظبة على فعل الخيرات.