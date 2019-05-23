«مالية دبي» تُحيي رمضان بفعاليات تجسّد قيم التسامح

المصدر: دبي- البيان

أقامت دائرة المالية بحكومة دبي عدداً من الفعاليات الرمضانية، التي أحيا خلالها موظفو الدائرة قيم الشهر الفضيل من تواصل وتراحم وإحسان، فضلاً عن تقديم يد العون في مختلف ميادين الخير.

وشارك موظفون من دائرة المالية في مبادرة «توزيع المير الرمضاني»، التي تنظمها في كلّ عام مؤسسة تراحم الخيرية، فوزّعوا طرود الخير الرمضانية على مستحقيها من السكان في مناطق متفرقة من دبي، إحياء لمعاني الرحمة وإثراء لقيم التآزر المجتمعي، وذلك بتنظيم من «فريق الخير» في الدائرة.

وقام فريق الخير بتنظيم مشاركة الدائرة في حملة «رمضان أمان»، التي تنظمها جمعية الإحسان الخيرية للعام الثامن، وفيها شارك متطوعون من موظفي الدائرة في تجهيز علب الإفطار، التي يتمّ توزيعها على السائقين قبيل موعد الإفطار.