62 جولة تفتيشية على الأسواق الرمضانية في دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف المهندس حسن اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة، عن تكثيف الحملات التفتيشية لكافة المنشآت الغذائية من المطابخ الشعبية والمطاعم والكافتيريات في مختلف مناطق دبا خلال شهر رمضان الكريم، والقيام بـ 62 جولة تفتيشية على الأسواق الرمضانية والمحلات التي تقوم ببيع الأطعمة في كل من دبا وضدنا والبدية، وتم تحرير 5 مخالفات لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية المتبعة،.

وعدم وجود بطاقات صحية لبعض العمال، حيث اتخذت السلطات الصحية الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لضمان عدم تكرار المخالفة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين. وأوضح أن السوق الرمضاني هذا العام تنوعت فيه المشاركات بإصدار 22 تصريحاً للمطاعم والكافتيريات والمطابخ الشعبية والأسر المنتجة، و28 تصريحاً للمحلات التي تقوم ببيع المأكولات أمامها.

مؤكداً ضرورة الالتزام بالاشتراطات التي حددتها لعرض المأكولات الخفيفة أمام واجهات المطاعم المختلفة خلال شهر رمضان، وفي مقدمتها حصول أصحاب المطاعم والمنشآت الغذائية على تصريح من إدارة خدمات العامة والبيئة، بعد استيفائهم لاشتراطات الصحة العامة والتأكد من جاهزية أماكن تخزينها وتحضيرها من خلال الزيارات التفتيشية الرقابية المفاجئة والدورية على جميع المحلات والأسواق الرمضانية في مختلف مناطق مدينة دبا والمناطق التابعة لها.