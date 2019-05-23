تعاون بين التقنية و«ساس» في تنظيم هاكاثون

المصدر: دبي - البيان

نظم قسم تقنية المعلومات بكليات التقنية العليا مسابقة هاكاثون «ساس» لعلم البيانات 2019، بالتعاون مع «ساس» إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال التحليلات المتقدمة للبيانات، وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع.

حيث استهدفت المسابقة نحو 25 طالباً وطالبة من تخصص تقنية المعلومات على مستوى فروع الكليات في كل من دبي والشارقة والعين والذين شاركوا على مدى ثلاثة أيام في «هاكاثون ساس». وأوضح الدكتور هاشم الزعابي مدير كليات التقنية بدبي، أن هذا التعاون ليس الأول مع «ساس» وهناك خطط لتطوير التعاون مستقبلاً، في إطار حرص كليات التقنية على تمكين طلبتها من مهارات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتعامل مع البيانات الضخمة.