0.8 % انخفاض أسعار الأغذية والمشروبات الرمضانية

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر مركز الإحصاء - أبوظبي، أمس، تقريره الأسبوعي الثاني لمؤشر أسعار السلع الرمضانية.

والذي يقدم تحليلاً لنتائج حساب المؤشر الأسبوعي لأسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، ويشتمل على مقارنة أسعار الأسبوع الثاني بأسعار الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، ويعدّ التقرير أحد المؤشرات الإحصائية المعينة لمتخذي القرار والمؤسسات الرقابية على مراقبة الأسعار الرمضانية خلال الشهر الكريم لما فيه مصلحة المستهلك.

ومن خلال التقرير الصادر من المركز نلاحظ انخفاض الرقم القياسي لأسعار الأغذية والمشروبات الرمضانية في إمارة أبوظبي بنسبة 0.8% خلال الأسبوع الثاني مقارنة بالأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، حيث انخفضت أسعار الأغذية بنسبة 0.6% وانخفضت أسعار المشروبات بنسبة 3.0%.