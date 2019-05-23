تخريج مبتعثين من شرطة أبوظبي بالقانون الجنائي الدولي

المصدر: أبوظبي - البيان

تخرج 10 ضباط بشرطة أبوظبي من المبتعثين والمتميزين أكاديمياً بعد إتمام دراستهم بنجاح، وحصلوا على درجة الماجستير في تخصص القانون الجنائي الدولي من أعرق الجامعات الأمريكية المتخصصة في مجال القانون.

وثمّن الرائد عبد العزيز الشريف، مساعد الملحق الشرطي لشؤون القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في سفارة الدولة بواشنطن، دعم القيادة الشرطية واهتمامها بتوفير فرص تعليمية للمنتسبين وابتعاثهم للدراسة في أعرق الجامعات العالمية، ليعودوا متسلحين بأعلى الدرجات العلمية، للمشاركة في مسيرة التطوير والتحديث.

وأشاد بالتعاون الأكاديمي مع جامعة كيس وسترن ريزيرف (case western reserve university) بولاية أوهايو الأمريكية، وجهودها في تخريج دفعة من (10) ضباط من شرطة أبوظبي في تخصص القانون الجنائي الدولي، واكتسابهم الخبرات والمعرفة.

وأعرب الضباط الخريجون عن شكرهم للقيادة الشرطية على التحفيز والدعم، وإتاحة الفرص لهم لمواصلة دراساتهم الأكاديمية، مؤكدين اهتمامهم بمواصلة التميز والإبداع، وتطبيق خبراتهم وتجاربهم العلمية والمعرفية في مجال العمل، كما قدموا الشكر إلى إدارة البعثات على التعاون والمتابعة والاهتمام في سير الدراسة مع الجامعة.