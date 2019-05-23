شرطة أبوظبي توفر خدمة الحجز الذكي للمركبات اعتباراً من يونيو المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

تبدأ شرطة أبوظبي اعتباراً من يونيو المقبل بتفعيل خدمة الحجز الذكي للمركبات في عهدة مالكها بدلاً من حجزها في ساحة الحجز، عن طريق تثبيت جهاز في المركبات المحجوزة، وفق تقنية متطورة مرتبطة إلكترونياً مع غرفة المراقبة لإرسال إشارات عند مخالفة الحجز المنزلي للمركبات وضمان عدم تحرك المركبة المحجوزة، خلال فترة الحجز في الأماكن المحددة.

وأوضح العميد سهيل سعيد الخييلي مدير قطاع العمليات المركزية: «أن الخدمة الجديدة متوفرة حالياً في إدارة مرور أبوظبي بمديرية المرور والدوريات، عبر تقديم رسوم الحجز الذكي بمبلغ 15 درهماً عن كل يوم حجز، وتعمم في كل مراكز الخدمة بكل من إدارة مرور المناطق الخارجية، وإدارة مرور العين وإدارة مرور الظفرة في الشهر المقبل».