برئاسة حمدان بن محمد .."تنفيذي دبي" يعتمد "محرك الإنتاجية" لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي

المصدر: وام

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، اجتماع المجلس الذي عقد بمقر المجلس في أبراج الإمارات، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي.

واعتمد المجلس التنفيذي مشروع جمارك دبي في محرك الإنتاجية، والذي يرمي إلى إحداث تحول جذري في الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل ساعات العمل إلى ساعات إنتاجية، للتصدي للتحدي المتمثل في انخفاض نمو الإنتاجية، وأظهر العرض أن الشركات تدفع رواتب مقابل 7 إلى 8 ساعات من العمل، لذا يجب أن تحصل على 5.5 إلى 6.5 ساعة من الانتاج على الأقل (بعد استقطاع فترات الراحة)، إلا أنها لا تحصل فعلياً سوى على 3 ساعات فقط من وقت الإنتاج.

ويتنبأ محرك الإنتاجية القائم على الذكاء الاصطناعي بما يجب على الموظفين والإدارة فعله، لزيادة الإنتاجية والأداء، ويتميز محرك الإنتاجية القائم على الذكاء الاصطناعي بحساب الوقت المثالي، ومتابعة الوقت بشكل تلقائي، وتقديم مؤشر للإنتاجية والتنبؤ بها، ومن ثم يقدم توصياته للإدارة، وذلك عبر تطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة وأبحاث القيادة على بيانات النظام.

وبين العرض أن محرك الإنتاجية يعود بالنفع على الجهات الحكومية والإدارة والموظفين، حيث سيسهم في نمو الإنتاجية للجهات الحكومية وتمكينها من الاستغلال الأمثل للقدرات، وخفض التكلفة وتعزيز سعادة العملاء ومواءمة الثقافة المؤسسية، أما بالنسبة للقادة فإن المحرك سيمكنهم من استغلال الوقت بشكل أمثل، والحد من التباين في أداء الموظفين، وسرعة التنفيذ والحد من هدر الوقت، وتقديم توصيات واضحة لما يستوجب القيام به، أما على مستوى الموظفين، فإن المحرك سيسهم في خلق آلية عادلة وشفافة للتقرير، والحفاظ على صحة الموظف وحيويته، وتحقيق التكامل في العمل، وتعزيز الخبرة والمشاركة والسعادة.

وباستخدام محرك الإنتاجية القائم على الذكاء الاصطناعي، حددت جمارك دبي فرصاً للتحقيق في عام 2020 تتمثل في تقليص العمل على التجارة المشروعة بنسبة 16.8% وتحقيق وفورات نسبية من ساعات العمل الإضافية بما يعادل 1.280.000 ساعة عمل إضافي، ونمو القدرة الإنتاجية بنسبة 35.5%، وتحسين الالتزام بنسب 5.2%.

وقدمت جمارك دبي خلال العرض دراسة الجدوى وأمثلة على الإنتاجية، حيث أشارت أنها استهدفت تحسين معدل نمو الإنتاجية إلى 10% (أو أكثر) عن طريق زيادة الإنجاز والانتاج بدون زيادة ساعات العمل، وأظهرت النتائج أن زيادة الالتزام بالوقت المثالي ستزيد من القدرة الإنتاجية بنسبة 5.2%، وأوضحت أن نسبة التباين في الوقت المستغرق بين المهام هي 263%، وباستخدام الذكاء الاصطناعي ستنفذ هذا العام برنامج الالتزام لمساعدة الموظفين على التعرف على ماهية الالتزام وكيفية تحقيق الهدف، كما أشارت إلى أن بناء محرك المخاطر التنبؤي القائم على الذكاء الاصطناعي سيحقق مزيداً من الأمن والسلامة ويسهم في تعزيز الإنتاجية بنسبة 16.8%.

واعتمد المجلس مشروع سكنات العمال في الامارة المقدم من شرطة دبي والذي يستهدف خلق مجتمع آمن وصحي ورفع مؤشر حالة الشعور بالأمن في مناطق سكن العمال، عبر تقديم معالجات عاجلة ومستدامة للظواهر المرصودة في تلك المناطق، وذلك بالتعاون مع شركاء شرطة دبي الاستراتيجيين، وذلك في مناطق محيصنة الثانية والقوز الصناعية وجبل علي حيث سيتم إنشاء مراكز اجتماعية ورياضية ستسهم في خلق حلول مستدامة لمشاكل مناطق سكن العمال، وتعزيز حالة الشعور بالأمن في الإمارة، ودفع جهد الإمارة لتصبح المكان الأفضل للعيش والعمل، وبما يعكس سمعتها العالمية في مجال حقوق العمال، وبناء على أفضل الممارسات العالمية.

ويجسد المشروع الخطوات السباقة التي قطعتها دبي في مجال تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجعله إحدى العلامات المميزة للاقتصاد الوطني، والارتقاء به إلى صيغة مؤسسية ذات بنية قانونية وتنظيمية حديثة، تمثل قاطرة دعم مهمة لبيئة الأعمال في الإمارة نحو الريادة، ورافداً مهماً لمناخها الاستثماري الجاذب، وبما يصب في مصلحة مسيرة التنمية المستدامة التي تقودها إمارة دبي في سعيها الدائم نحو التميز.