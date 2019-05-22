رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري يبدأ التدريبات للمهمة التاريخية

المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:

بدأ رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري ، من مركز محمد بن راشد للفضاء ، التدريبات في مدينة النجوم بروسيا استعدادا للمهمة التاريخية في 25 سبتمبر المقبل .

وقال المنصوري في  مقطع بثه على حسابه الرسمي في " تويتر"  إنه متواجد في مدينة النجوم في روسيا ، حيث بدأ التدريبات مع طاقم الرحلة على المهمة التاريخية والتي ستنطلق إلى الفضاء في 25 سبتمبر 2019 .

وأوضح أن التدريبات تشمل محاكاة لعملية الإقلاع وعملية الوصول إلى المحطة والعودة منها ، وكيفية التعامل مع الأمور غير الاعتيادية ( الطوارئ ) .

واختتم رسالته بطلب الدعاء له بالتوفيق

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