رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري يبدأ التدريبات للمهمة التاريخية

المصدر: البيان الالكتروني

بدأ رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري ، من مركز محمد بن راشد للفضاء ، التدريبات في مدينة النجوم بروسيا استعدادا للمهمة التاريخية في 25 سبتمبر المقبل .

وقال المنصوري في مقطع بثه على حسابه الرسمي في " تويتر" إنه متواجد في مدينة النجوم في روسيا ، حيث بدأ التدريبات مع طاقم الرحلة على المهمة التاريخية والتي ستنطلق إلى الفضاء في 25 سبتمبر 2019 .

وأوضح أن التدريبات تشمل محاكاة لعملية الإقلاع وعملية الوصول إلى المحطة والعودة منها ، وكيفية التعامل مع الأمور غير الاعتيادية ( الطوارئ ) .

واختتم رسالته بطلب الدعاء له بالتوفيق

رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري يوجه رسالة من مدينة النجوم في روسيا بمناسبة بدء التدريبات للمهمة التاريخية في 25 سبتمبر المقبل، آملا الدعاء له بالتوفيقhttps://t.co/KIY89BN4rY@MBRSpaceCentre @astro_hazzaa#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/roH91RsRCf — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 22, 2019