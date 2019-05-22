"طرق دبي" و "تاتا" تدعمان بحوث الرصد الذكي لسلوكيات سائقي المركبات

المصدر: البيان الإلكتروني

وقعت هيئة الطرق والمواصلات وشركة تاتا للخدمات الاستشارية المحدودة، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون في مجال البحوث والتطوير للرصد الذكي عبر استخدام تجريبي لأنظمة تقنية لتحليل سلوكيات سائقي المركبات، عبر تحميل تطبيق ذكي، وتم توقيع المذكرة بالمبنى الرئيس للهيئة، من جانب عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بالهيئة، وأجاي سينغ، المدير الإقليمي العام للشركة.

وقال عبد الله يوسف آل علي: إن توقيع المذكرة يأتي في إطار تجريبي مدته 3 أشهر، حيث يتم تحميل التطبيق الذكي "Data Logger " التابع للشركة على هواتف تعمل بنظام أندرويد متضمنة الجهاز الملاحي GPS ، و9 محاور IMU وذلك لفئات مختلفة من المتطوعين من سائقي الهيئة وطلبة الجامعات، موضحاً أن هذا النظام معني برصد سلوكيات سائقي المركبات في دبي من حيث السرعة الزائدة أو الانحراف والفرملة المفاجئة، حيث يتولى التطبيق المذكور تحويل بيانات سلوك قيادة السائقين إلى خوادم النظام، ومن ثم تحليل تلك البيانات عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمعرفة حالات تجاوز السائقين ومدى ارتباطها بأعمارهم، وأكثر الأوقات والأماكن حدوثاً لها، والخلفيات المهنية، الأمر الذي يعزز من جهود البحث والتطوير بين الهيئة والشركة.

وأكد آل علي، أن هذا النظام يأتي في إطار هدف الهيئة الاستراتيجي المتمثل بالحفاظ على سلامة الطريق والركاب والمشاة، عبر تجريب مختلف التقنيات والأنظمة الذكية، وأن توقيع هذه المذكرة ينطلق من حرص هيئة الطرق والمواصلات على تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بما يخدم توجهات حكومة دبي الرشيدة في تنويع الشراكات بين مختلف القطاعات والجهات لتطوير الخدمات وجهود البحث والتطوير وفق أفضل المعايير، فضلاً عن تحقيق رؤية الهيئة المتمثلة بـ "تنقل آمن وسهل للجميع".