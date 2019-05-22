موقع بريطاني: «قصتي» يُبرِز كيف نهض شغف محمد بن راشد بدبي

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكر موقع «جروث بزنيس» الشبكي البريطاني أن كتاب «قصتي»، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مطلع العام الجاري، يُبرِز كيف نجح شغف سموه بالعمل وحماسه الذي لا يَفتُر للنجاح في تحويل دبي من مجرد ميناء تجاري بسيط إلى مركز اقتصادي وتجاري عالمي على أحدث طراز وتُتداول فيه أعمال تجارية قيمتها تصل إلى مليارات الدولار.

ونشر الموقع المتخصص في شؤون ريادة الأعمال والشركات الناشئة تقريراً خاصاً أمس عن كتاب «قصتي»، حيث عرض للكتاب، وأوضح كيف يعكس الكتاب صفات سموه وسماته الشخصية، كما سرد بعض من فقرات الكتاب.

وذكر التقرير أن سموه يعشق كلمة المنافسة، ويرى أن هذه الكلمة تلعب دوراً شديد الأهمية في تحفيز الناس كي يكونوا أقوى ويحققوا المزيد من الإنجازات.

وسرد التقرير فقرة تحدث فيها سموه عن المنافسة وأهميتها في تحقيق النجاح، حيث أوردها سموه في الوصية الثامنة ضمن عشر وصايا للإدارة الحكومية في أحد فصول الكتاب. ويقول سموه: «لا تكن من غير منافس! التنافسية مبدأ مهم في سلوكنا نحن البشر. نافس نفسك أو غيرك. الشركات تنجح عندما تتنافس في بيئة مفتوحة. نافس غيرك من الدوائر والمؤسسات في الدول المختلفة، نافس للحصول على مراكز أولى محلياً أو عالمياً».

وأضاف التقرير أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم البعيدة وأفكاره التي تستشرف المستقبل كان لها دور حيوي في تحويل دبي إلى قوة اقتصادية عالمية يُعتَد بها، وذلك في غضون فترة قصيرة من توليه المسؤولية.