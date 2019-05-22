داوود الهاجري: دراسة توفير أكثر من 2000 قطعة أرض سكنية سنوياً

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي لــ «البيان» أن البلدية ستقوم بعمل دراسة استباقية بتوفير عدد من الأراضي سنوياً يتجاوز 2000 قطعة، بناءً على عدد الطلبات التي ترد من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان والتي تكون بمعدل 700 طلب سنوياً.

وقال إن بلدية دبي باشرت في توزيع الأراضي السكنية في المناطق التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوزيعها على كافة المستحقين من المواطنين، وسوف تقوم بتوزيع 1000 قطعة أرض سكنية في منطقتي ند الشبا ووادي العمردي لتوزيعها على كافة المستحقين.

بنية تحتية

وفيما يخص تهيئة البنية التحتية المثالية وتوفير الخدمات المتنوعة بعد توزيع الأراضي في المناطق السكنية أوضح مدير عام بلدية دبي أن هيئة الطرق والمواصلات تتولى توفير بناء جميع الشوارع والطرق، أما فيما يخص الخدمات الأخرى فستقوم بلدية دبي بإنشائها تباعاً بعد رصف الطرق، وبالنسبة إلى شروط ومعايير استحقاق المواطنين للحصول على الأراضي السكنية يأتي ذلك في نطاق عمل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

حرص

وأشار إلى حرص البلدية على تلبية احتياجات المواطنين من الأراضي السكنية، بحيث تتم دراسة المناطق التي سيتم تخصيصها لإسكان المواطنين بعناية ووفق دراسات مستفيضة، مؤكداً أن توجهات البلدية تأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وإسعادهم، وحرص الحكومة على رفاهية المواطنين، التي يأتي على رأس أولوياتها توفير متطلبات الحياة الكريمة، وتأمين السكن الملائم لهم ولأسرهم، بما ينعكس إيجاباً على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.