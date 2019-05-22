الإدارة العامة لأمن المطارات تطبق أنظمة الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

تفقد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، غرفة العمليات الرئيسة في الإدارة العامة لأمن المطارات، المزودة أحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي بمواصفات عالمية تساهم في تعزيز الأمن والأمان، وتحقق السعادة بتقديمها خدمات ذات جودة عالية لمستخدمي مطارات دبي، وذلك بحضور اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، واللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط.

وأكد اللواء عبدالله خليفة المري «أن الإدارة العامة لأمن المطارات تعمل وفق منظومة أمنية متكاملة، وذلك من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وأفضل الأجهزة والتقنيات العالمية في مجال تأمين المسافرين والشحنات في إطار تحقيق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي «المدينة الآمنة»، عبر الاستخدام الأمثل للأنظمة الذكية في تعزيز الأمن والأمان، وأجهزة مراقبة حديثة ترصد كل المباني ومزودة أحدث الأجهزة المعتمدة على أنظمة الذكاء الاصطناعي».

وقدم المقدم حسين أحمد بو حسين الفلاسي، مدير إدارة المراقبة الأمنية، شرحاً للحضور حول غرفة العمليات وتجهيزاتها التي تتضمن الأنظمة الأمنية المتطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تسهل عملية الرقابة والسيطرة الأمنية من دون أي تدخل بشري.