أحمد جلفار: توزيع الأراضي يعزز استقرار المواطنين

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

ثمن أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالبدء الفوري بتوزيع ألف قطعة أرض سكنية جديدة على المواطنين، معتبراً هذا القرار تأكيداً على حرص القيادة على إسعاد المواطنين، وسعيها المتواصل لتوفير كافة سبل الراحة التي تعزز من استقرارهم وتخفف من أعبائهم المعيشية.

استقرار وقال إن توفر المسكن يشكل أحد أهم عوامل الاستقرار والتمكين الأسري، سواء على الصعيد النفسي أو المادي، لافتاً إلى أن تأمين السكن الملائم بات يشكل هاجسا لدى الشباب المقبلين على الزواج، وأحد أسباب تأخر سن الزواج في بعض الحالات، كما أن توفير السكن يعد عاملاً هاماً في تعزيز تمكين الأسرة مادياً، ويتيح لأفرادها التخطيط بشكل أفضل للمستقبل.

تحسين

وأضاف: "عودتنا القيادة الرشيدة على طرح حلول تلبي احتياجات المواطنين، وقرار توزيع ألف قطعة سكنية خطوة هامة، وسيكون لها أثر كبير في تحسين حياة ألف أسرة وتعزيز استقرارهم وأمنهم الاجتماعي، كما أن البدء الفوري بتوزيع قطع الأراضي على المستحقين تزامناً مع الأجواء الروحانية لشهر رمضان المبارك، شهر العطاء، سيساهم في إدخال السرور على قلوبهم واستشعارهم لمعاني المحبة والتكافل، وسينعكس بشكل إيجابي على استقرارهم وسعادتهم الأسرية".