«الصحة» تعزز موقع الإمارات وجهة جذب لأكفأ الأطباء

المصدر: دبي- وام

عززت وزارة الصحة ووقاية المجتمع موقع الإمارات بوصفها وجهة جذب لأكفأ الأطباء الزائرين في العالم.

وكشفت الوزارة أن نسبة رضا المرضى الذين تلقوا العلاجات في مستشفياتها بعد تطبيق برنامج الأطباء الزائرين تجاوزت 90 بالمائة وذلك بالتوازي مع ارتفاع عدد الأطباء الزائرين بنسبة 51 بالمائة بين عامي 2017 و 2018.

وفي هذا الإطار لفت الدكتور سلطان شريف مدير مكتب الأطباء الزائرين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن نسبة الإنجاز التي حققها برنامج الأطباء الزائرين خلال العام الجاري 2019 على وشك بلوغ 100 بالمائة مع أن السنة لم تنتصف بعد.. موضحاً أن المعطيات الإحصائية مبشرة بنتائج غير مسبوقة.

وذكر أن البرنامج يسعى دائماً إلى تطوير أدواته وأدائه بطرق مبتكرة لاستقطاب أطباء واستشاريين عالميين في مختلف التخصصات العملية والطبية ضمن برنامج وجدول زمني للاستفادة من خبراتهم العالمية مؤكداً أن معايير الاختيار ترتفع بشكل متواصل لأن هدفنا النخبة العالمية من الاستشاريين العالميين ذوي البصمات الفريدة في عالم الطب.

وأشار الدكتور عادل كراني مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية في دبي التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن زيارة الدكتور محمد السويدان كان لها تأثير إيجابي على المراجعين للمستشفى وتدريب العاملين في الطب النفسي.

ولفت إلى استضافة المستشفى خلال الشهر الماضي طبيباً زائرًا من بريطانيا متخصصاً في علاج الإدمان، مشيراً إلى أن الخطة القادمة تتضمن استقطاب عدة اختصاصات نادرة مثل الطب النفسي للأطفال والبالغين وكبار السن وغيرها من التخصصات المستحدثة عالمياً.