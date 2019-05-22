الإمارات والسعودية تعززان تعاونهما في تطوير العمل الحكومي

المصدر: دبي - البيان

استقبلت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وفداً حكومياً رسمياً من المملكة العربية السعودية، ممثلاً عن عدة وزارات وجهات حكومية في المملكة، للاطلاع على أبرز مبادرات الهيئة ومشروعاتها وجهودها الرامية لتطوير منظومة العمل المؤسسي على مستوى الحكومة الاتحادية، ورفع كفاءة الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية.

وضم الوفد 20 شخصاً ممثلين عن عدة وزارات ومؤسسات سعودية، حيث كان في استقباله الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة، وليلى عبيد السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، وإبراهيم فكري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، وعدد من مديري القطاعات والإدارات في الهيئة.

وأكد الدكتور عبد الرحمن العور أهمية هذه الزيارة في تعزيز سبل وآفاق التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مجال تطوير العمل الحكومي.

مبيناً أنها تأتي ضمن سلسلة زيارات سعودية سابقة مماثلة إلى الدولة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين، والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، من جهة، ووزارة الخدمة المدنية السعودية، وعدد من الجهات المعنية بتنمية وتطوير رأس المال البشري في المملكة من جهة أخرى.

لقاءات

وأوضح أن هذه اللقاءات تركز في المقام الأول على تبادل أفضل الخبرات والممارسات والتجارب الناجحة في البلدين في مجال تطوير وتمكين الموارد البشرية الحكومية، لافتاً إلى أن الهيئة أطلعت الوفود السعودية على أفضل ممارسات الموارد البشرية، المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، من أنظمة وسياسات وتشريعات، ومبادرات تعزز الإنتاجية، وتجعل من بيئات العمل الحكومية جاذبة لأصحاب المواهب والكفاءات وتحافظ عليهم.

وشدد الدكتور عبد الرحمن العور على عمق علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين، واستعداد دولة الإمارات العربية المتحدة الدائم إلى نقل خبراتها وتجاربها المميزة إلى مختلف الدول الشقيقة، لا سيما فيما يتعلق بحلول تنمية وتطوير رأس المال البشري وتمكينه.

إنجازات

من جانبها استعرضت شيماء العوضي مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة أبرز إنجازات «الهيئة» ومشاريعها الاستراتيجية ضمن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، الذي تشغله بالشراكة مع وزارة المالية، ويعد مشروعاً استراتيجياً حيوياً، على مستوى الدولة.

حيث يعمل على أتمتة جميع إجراءات وأنظمة الموارد البشرية والأجور والرواتب على مستوى الحكومة الاتحادية، ويشكل مصدراً ومرجعاً إحصائياً مهماً لكل ما يتعلق بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

وتطرقت للحديث عن نظام التوظيف الإلكتروني، الذي أطلقته الهيئة في العام 2015 ضمن منظومة «بياناتي» بهدف رفع كفاءة وسرعة عملية التوظيف في الوزارات والجهات الاتحادية وتقليل تكلفتها، والذي أسهم في توفير منظومة شبكية متكاملة لدورة التوظيف في الوزارات والجهات الاتحادية عبر نظام «بياناتي»، حيث يقوم بأتمتة جميع مراحل عملية التوظيف في تلك الجهات.

وذكرت أن نظام التوظيف الإلكتروني يتيح لإدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية إمكانية إدارة عملية التوظيف من خلال متصفح شبكي وصفحات خدمة ذاتية بسيطة، فضلاً عن أنه يوفر الجهد والوقت على موظفي إدارات الموارد البشرية، حيث إنه يتم إدخال جميع بيانات المتقدمين للوظائف من قبلهم شخصياً.

وبينت شيماء العوضي أن النظام الإلكتروني يقدم مجموعة متكاملة من الخصائص لمستخدميه من مديري ومسؤولي التوظيف في الوزارات والجهات الاتحادية، وموظفي هذه الجهات، ووكالات التوظيف، وزوار موقع التوظيف لعل أبرزها: (مقارنة طلبات التوظيف، وإعطاء معدلات التقييم للمتقدمين.

والبحث عن مرشحين، وإنشاء وإدارة الشواغر، والإعلان عن الوظائف الشاغرة، ومراجعة وإدارة المرشحين ودعوتهم، والبحث عن عمل، والتسجيل الفوري، وترشيح أشخاص للوظائف، والتقدم للوظائف الشاغرة، والتواصل الفوري مع مسؤولي التوظيف).

الهياكل التنظيمية

يتيح نظام الهياكل التنظيمية لإدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية إمكانية تعديل الهيكل التنظيمي وفقاً للقرارات الصادرة وإرفاق نسخ من الأدلة اللازمة، ويتم عكس النتائج مباشرة على نظام «بياناتي».