سرور بن محمد يشهد «التسامح في الأسرة الإماراتية»

المصدر: أبوظبي - وام

حضر سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان المجلس الرمضاني الثاني الذي أقامته جمعية «واجب التطوعية» برئاسة الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس الجمعية حول التسامح في الأسرة الإماراتية.

كما حضر المجلس الشيخ خالد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان نائب رئيس جمعية واجب التطوعية والشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة.

وتحدث في المجلس الذي جاء تحت شعار «في التسامح حياة» وحمل عنوان «دور المرأة في غرس ثقافة التسامح في الأسرة.. الأسرة الإماراتية نموذجاً» الداعية الدكتور عمر عبدالكافي وقدمه الإعلامي هلال خليفة.

أساس

وبدأ الداعية الدكتور عمر عبد الكافي حديثه عن روح التسامح في الأسر الإماراتية بالمبادئ الإنسانية الراقية التي أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وبني على أساسها التسامح في المجتمع الإماراتي المتوطد بتلك القيم السامية ما انعكس إيجاباً على الأسر الإماراتية التي تحيا في محبة ووئام وتسامح مع بعضها البعض ومع باقي أفراد المجتمع.

وأشار الدكتور عبدالكافي إلى أن الأسرة الناجحة تقوم على أسس ودعائم قوية بين الزوج والزوجة تسودها روح التسامح والمحبة والعفو المتبادل بين الطرفين، لافتاً إلى أن سر الحياة الزوجية السعيدة يكمن في تفهم طبيعة الزوجة ومعاملتها بإحسان كما وصانا الشارع الحكيم.

وأوضح أن قيم العفو والتسامح وخاصة بين الزوجين تظهر جلية في توافقهما وتفاعلهما معاً في الحياة العامة التي تقوم على الرحمة والمسامحة والمودة، منوهاً إلى أن كلا الزوجين يقابلهما في الحياة العامة الكثير من المشكلات التي من شأنها أن تهدد الحياة الزوجية وربما تقضي عليها إن تركا لها العنان في الحدة إلا أن الزوجين الناضجين اللذين تجمعهما علاقة وطيدة لا يتأثران بمثل هذه المشكلات ويقومان بتخطي العقبات الزوجية معاً من أجل هدف سامٍ وهو بناء أسرة مستقرة.

عفو

وبين الداعية أن الزوجين لا بد أن يتفقا منذ بداية الزواج على التسامح والعفو فيما بينهما وأن يتقبل كل منهما الآخر، داعياً إلى تبني وزارات ومؤسسات التعليم في دولنا العربية تدريس مادة تربية أسرية على غرار مادة التربية الأخلاقية التي تدرس في المدارس الإماراتية حيث إن العلاقة الزوجية من أهم العلاقات الإنسانية ومن أوطد العلاقات الحياتية وأطولها عمراً مما يدعونا إلى تدريس قيم المسامحة التي تشمل المودة والتفاهم والصفح والفرح بعيداً عن الحزن والحقد والكره.