مجالس الداخلية الرمضانية تناقش «الإمارات وصناعة التسامح»

المصدر: دبي - البيان

ناقشت خامسة حلقات مجالس وزارة الداخلية في دورتها الثامنة، أول من أمس «الإمارات وصناعة التسامح» ضمن موضوعات «الأخوة الإنسانية» شعار المجالس لهذا العام 2019، حيث عقدت 9 مجالس توزعت على إمارات الدولة، ناقش ثمانية منها الموضوع الرئيسي، فيما خُصص مجلس نسائي في الشارقة للحديث حول المرأة والطفل (النموذج الإماراتي).

نهج

وتناول مجلس وزارة الداخلية الذي أقُيم في مجلس المشرف التابع لمكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، وأداره الإعلامي الدكتور حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس تحرير صحيفة «الخليج» المسؤول، الدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها في تعزيز التسامح كنهج حياة ومنهج للتعاون بين الدول.

سبق

واستضاف مجلس وزارة الداخلية في دبي أحمد عبدالله الشعفار وأداره الإعلامي محمد الملّا، وأكد المجتمعون أن الإمارات سباقة في تبني المبادرات على مستوى الحكومة في غرس قيمة التسامح، من بينها تخصيص وزارة وعام للتسامح، وأن الإمارات ماضية برؤية قيادتها الحكيمة في نهجها الداعم لقيم المحبة والإخاء والتسامح.

وتحدث في المجلس العقيد الدكتور صالح الحمراني من القيادة العامة لشرطة دبي، وخليل صقر غريب. مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي، وعبدالله الدرمكي. من مؤسسة وطني الإمارات، والدكتور عبدالله محمد الأنصاري، مدير مركز إرادة للعلاج والتأهيل، ومنا حنا راعي الكنيسة القبطية مارمينا العجائبي.

والمقدم الدكتور عبد الرحمن المعيني من القيادة العامة لشرطة دبي، وعادل المرزوقي من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والدكتور نصر محمد عارف من المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة.

أمن

واستضاف مجلس وزارة الداخلية في الشارقة مجلس الذيد «البستان» وأداره الإعلامي يوسف الحمادي. وجرى النقاش حول مفهوم الإمارات للتسامح ومبادراتها في تعزيز هذه القيمة الإنسانية والدور المأمول من كل منا في نشرها لما لها من فائدة عظيمة على الأمن المجتمعي والاستقرار.

تلاحم

وتطرق المتحدثون في مجلس وزارة الداخلية الذي استضافه في أم القيوين محمد ناصر بو عصيبة وأداره الإعلامي محمد إبراهيم الرئيسي إلى دور التسامح في تعزيز التلاحم المجتمعي وتطوير العلاقات الدولية. تحدث في المجلس اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، والمقدم محمد ناصر بوعصيبة، القيادة العامة لشرطة أم القيوين.

والمقدم الدكتور حميد علي يوسف من القيادة العامة لشرطة أم القيوين، والدكتور هاشم جاسم الوالي من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وفضيلة الشيخ محمد السخاوي الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وتناول مجلس وزارة الداخلية الذي استضافه في رأس الخيمة ــ الجزيرة الحمراء محمد حميدان محمد الزعابي وأداره الإعلامي أحمد الطنيجي الدور الكبير للتسامح في تعزيز مسيرة الدولة الحضارية والثقافية والاحتفاظ بأصالتها وقيمها العربية العريقة.

علاقات

وتناول مجلس وزارة الداخلية الذي استضافه في الفجيرة منطقة مضب، الشيخ حمدان خليفة سرور الشرقي، وأداره الإعلامي رائد الشايب دور الإمارات المحوري في نشر وتعزيز وصناعة التسامح عالمياً. وناقش المجتمعون دور الإمارات ومبادراتها في صناعة التسامح وبناء أجيال الغد القادرة المتمكنة على تعزيز النهضة الحضارية في الدولة والإقليم.

كما ناقش مجلس وزارة الداخلية في عجمان الذي استضافته خولة محمد سعيد الزعابي وأدارته المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي موضوع «المرأة والطفل ــ النموذج الإماراتي» ضمن الموضوعات التي يناقشها هذا العام.

وتناول مجلس وزارة الداخلية النسائي الذي استضافه في الشارقة مجلس الصبيحة وأدارته الإعلامية حصة سيف دور الأسرة في تعزيز وغرس قيمة التسامح بين الأجيال الصاعدة.

استدامة

ناقش مجلس محمد ضحي خليفة الكعبي في عجمان مبادرات الإمارات ودورها في صناعة التسامح، حيث أكد المجتمعون أهمية غرس مفهوم التسامح بين الأجيال، والدور الحضاري الذي تلعبه الإمارات في نشر هذه القيم الإنسانية من خلال سياستها الخارجية.

كما أشاروا إلى أن التسامح من القيم الإنسانية التي تتوجب تعزيز القوانين لتأمين استدامتها وترسيخها بين الأجيال، وقد سبقت الإمارات صف الدول الساعية إلى ذلك.