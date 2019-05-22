الرحيلي يحاضر عن اليوم الآخر في رمضان دبي

المصدر: دبي - البيان

ألقى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي من علماء المملكة العربية السعودية الشقيقة، والمدرس بالحرم النبوي الشريف، مساء الجمعة الماضي، عقب صلاة التراويح مباشرة، محاضرة دينية بعنوان «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله».

وذلك في مسجد السلام بالبرشاء، ضمن فعاليات «رمضان دبي»، الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «رمضان دبي تراحم وتعايش» ضمن خطة المحاضرات التوعية خلال شهر رمضان.

وتحدث الرحيلي عن فضل شهر رمضان الفضيل وكيفية اغتنام أيام الصوم والمحافظة عليها، والحرص على تلاوة القرآن فيه، ثم تطرق إلى موضوع المحاضرة وهو اليوم الآخر، وذكر أن فيه من الأهوال العظيمة والأحوال العجيبة.

لافتاً بأن الله سبحانه وتعالى خوّف عباده من هول ذلك اليوم وأمرهم بأن يخافوا، فهو يوم الحساب يوم عظيم يحشر فيه المتقون في غاية الإكرام ويحشر فيه الخاسرون في غاية الإذلال، ويتحسر فيه الإنسان على ما فاته من الخير، وهو يوم السؤال يسأل فيه المرسلين والذين أرسل إليهم، وهو يوم تشهد أعضاؤك عليك بكل ما فعلته في الدنيا، ناصحاً المسلمين بألا يغتروا بالدنيا وألا تلهيهم الدنيا عن اليوم الآخر.

ومن جانبه كرم أحمد درويش المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري المنسق العام لرمضان دبي الشيخ سليمان الرحيلي، وأهدى له تحيات الدائرة وسلمه شهادة شكر وتقدير.

ونظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بالتعاون مع جمعية توعية ورعاية الأحداث، حفلاً خاصاً لتكريم المسلمين الجدد الذين اعتنقوا الإسلام خلال شهر رمضان المبارك، وأقيم الحفل في منصة فعاليات رمضان دبي بمنطقة الشلالات، دبي مول، ويحمل الحدث معاني سامية ورسالة قيمة لنشر قيم الإسلام وروح التسامح بين المواطنين والمقيمين على أرض الوطن من الجاليات العربية والأجنبية، وفيه دعوة لكافة أفراد الجاليات المختلفة للتعرف على مبادئ ديننا الحنيف.