بلدية أم القيوين تنير عدداً من الطرق

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أكدت المهندسة عائشة الشندود مدير إدارة المشاريع والصيانة في بلدية أم القيوين أن إدارة المشاريع والصيانة بالبلدية عملت على إنارة عدد من الطرق الرئيسية والفرعية في مناطق الإمارة، منها طرق في منطقة السلمة وأخرى في المدر (1)، إضافة إلى إنارة شارع الشيخ أحمد بن راشد وشارع الثاني من ديسمبر.

وأوضحت أن المشروع يأتي ضمن التزام دائرة بلدية أم القيوين وسعيها لتلبية متطلبات المجتمع في ظل تزايد مستمر بأعداد السكان وارتفاع ملحوظ في حركة التوسع العمراني، مبينة أن الدائرة سوف تواصل جهودها خلال الفترة المقبلة في إنارة كل الشوارع بمناطق الإمارة المختلفة.