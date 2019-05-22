96 % من معاملات بلدية أبوظبي في الربع الأول أُنجزت رقمياً

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت بلدية مدينة أبوظبي أن 96% من المعاملات التي تم إنجازها في البلدية والبلديات الفرعية خلال الربع الأول من العام الجاري تمت بشكل رقمي، في الوقت الذي سجل مؤشر الخدمات انخفاضاً كبيراً ومميزاً في عدد المعاملات المنفذة عبر الوسائل التقليدية، حيث وصل عدد الخدمات عبر القنوات التقليدية (الكاونترات - ومراكز الخدمة) إلى 4%.

وأوضحت البلدية أن عدد المعاملات التي أنجزت عبر القنوات الرقمية شاملة: (المنصة الذكية - توثيق - تراخيص البناء - أجهزة الخدمة الذاتية)، بلغ في الربع الأول من العام الجاري 327993 معاملة، بينما توقف عدد المعاملات التي نفذت بشكل تقليدي وخلال الربع الأول من العام الجاري عند 14360 معاملة، وبمجموع كلي للمعاملات وصل إلى 342353 معاملة.

مشيرة إلى أن هذا التحول أثبت جدية ونجاح مشروع التحول الرقمي وتحقيقه إقبالاً كبيراً من قبل المتعاملين، واستطاعت هذه المنظومة الرقمية أن تلبي احتياجات المجتمع بشكل فعّال وسريع وسهل.

وأضافت البلدية أن هذه الأرقام لا تشمل عدد المعاملات التي نفذتها البلدية على صعيد السلع الغذائية المدعمة، حيث حقق مؤشر الإنجاز في هذا الجانب عن الربع الأول 20689 معاملة.