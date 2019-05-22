«كارفور» يثبّت أسعار 150 سلعة أساسية

المصدر: ■ العين ـ داوود محمد

أكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن إدارة كارفور أطلقت أكبر حملة رمضانية لإفطار صائم في الدولة، حيث تقوم بتوزيع 45 ألف وجبة إفطار على الصائمين في كل من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم، وكذلك 70 ألف سلة غذائية تبدل كل عشرة أيام، وبنسبة تخفيض وصلت إلى من 50-75 بالمئة.

إضافة إلى طرح نوعين من السلال الرمضانية الأولى بقيمة 50 درهماً والثانية 100 درهم، والتعاون مع جمعية الهلال الأحمر لتوزيع السلال الرمضانية على الأسر المتعففة والمحتاجين، مشيراً إلى أن «كارفور» قامت بتثبيت أسعار 150 سلعة أساسية.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية صباح أمس إلى منفذ بيع كارفور في الجيمي مول بمدينة العين، حيث تجول برفقة ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية في العين ومدير فرع كارفور في الجيمي مول، واطلع على التزام المنفذ بوضع لائحة الأسعار الثابتة في عدد من مداخل ومواقع البيع، وتوزيع كشف الأسعار ومدى تطابق أسعار السلع على الأرفف وصندوق الحسابات.

مشاركة

وأكد بعد الزيارة، أهمية أن يشارك المستهلك بالمراقبة قبل طرح المحاسبة، منوهاً بتقيد مختلف منافذ البيع بالأسعار والتنزيلات الخاصة في رمضان، إضافة لتثبيت الأسعار وفق العروض السنوية التي شملت أكثر من 190 سلعة غذائية أساسية، وذلك وفق أسعار تنافسية.

حيث تتميز أسعار منافذ البيع في كارفور بأنها أقل من أسعار المنافذ الأخرى، لدرجة أن إدارة كارفور أطلقت مبادرة بدفع قيمة 20 ضعف سعر المادة كبطاقة ولاء في حال وجد المستهلك زيادة في سعر أية سلعة في المنفذ مقارنة بمنافذ البيع الأخرى في السوق.

وأشار إلى أن إدارة حماية المستهلك تتلقى العديد من الملاحظات عن استقرار الأسعار، وتقوم بمعالجتها فوراً واتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتاً إلى أن أسعار الورقيات لا تزيد على 95 فلساً، فيما تستقر جميع أسعار الخضراوات واللحوم ومنتجات الدواجن وتوفرها بكميات كافية، حيث تقوم منافذ البيع كل 10 أيام بتجديد المعروضات.

وأضاف، أن نشاط منافذ البيع زاد بنسبة 30 %، والمركز يستقبل كل يوم في منفذ الجيمي حسب إحصاءات الإدارة أكثر من 7 آلاف مستهلك رغم تمديد ساعات العمل، كما حققت المنافذ إقبالاً على الشراء الإلكتروني، حيث تم التعاقد مع شركتين للتوصيل إلى المنازل خلال زمن قياسي لا يتجاوز ساعتين، مؤكداً أن إدارة كارفور قامت بتغطية الخصومات الخاصة برمضان بقيمة 10 ملايين درهم من القيمة الإجمالية للمواد المعروضة.