نادية بستكي.. طموح وتميز في طب الطيران والفضاء

المصدر: ■ أبوظبي - وام

استطاعت الدكتورة نادية بستكي أول إماراتية متخصصة في طب الطيران والفضاء بعزيمة وإصرار وإرادة خوض هذا الاختصاص الطبي النادر لتحقق طموحها الذي طالما حلمت به منذ الصغر حتى وصلت إلى المشاركة في إجراء الفحوص الطبية لرواد الفضاء الإماراتيين والمساهمة في مسيرة برنامج الفضاء الإماراتي وتحقيق طموحات الإمارات بالوصول إلى الفضاء.

الدكتورة نادية بستكي التي تعمل في شركة الاتحاد للطيران تخرجت في جامعة «كينج كولدج لندن» المتخصصة في طب الطيران والفضاء والتحقت بالعمل في مجال الطيران منذ أكثر من 20 عاماً لخدمة وطنها الإمارات.

وتقول الدكتورة نادية بستكي: «إن مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «لا بديل لنا عن المركز الأول وكلمة مستحيل ليست في قاموسنا في دولة الإمارات»، أعطتني دافعاً كبيراً نحو البحث عن الاختصاص الذي يمكن من خلاله أن أحقق المركز الأول ومن ثم أخدم وطني ومجتمعي الإمارات».

وتضيف بستكي: «إن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» لتمكين المرأة الإماراتية ساهمت بشكل كبير في بناء أجيال قادرة على العطاء في الميادين كافة».

دعم

وتروي بستكي أن دعم والديها المستمر لها وحلمهما بأن تكون ضمن أصحاب الإنجازات في الدولة جعلها تفكر في دخول مجال فريد يمكنها من خلاله تحقيق طموحات أسرتها وأملهم أن تكون في منصب مشرف فاختارت دراسة الطب، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى العيش في دولة أخرى بعيداً عن أسرتها واعتمدت على نفسها، ومؤكدة أن إصرارها على تحقيق الذات جعلها تتخطى كل العقبات والصعاب لتحقيق طموحاتها.