مناقشة القيم والمؤشرات الاستراتيجية والأمنية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ترأس اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي رئيس لجنة القيادة العُليا برأس الخيمة، اجتماع لجنة القيادة العُليا الـ 5 للعام الجاري، بحضور أعضاء فريق لجنة القيادة العُليا، وذلك لمناقشة أبرز القيم والمؤشرات الاستراتيجية والأمنية، فضلاً عن استعراض نتائج المبادرات والمؤشرات الوطنية.

وفي بدء الاجتماع، رحب رئيس لجنة القيادة العُليا برأس الخيمة بالحضور الكريم، ثم تطرق إلى شرح قيمة «حُسن التعامل» إحدى قيم وزارة الداخلية، لتحقيق أفضل نتائج التميز المنشودة، الأمر الذي يعزز الأمن والأمان، ويحسن مستوى الخدمات التي تقدم للجمهور ضمن إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى العمل بكفاءة وفعالية لتصبح دولة الإمارات إحدى أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

وناقش الاجتماع نتائج المبادرات والمؤشرات الوطنية والاستراتيجية في الإدارة العامة للعمليات الشرطية عن الربع الأول 2019، ونتائج المبادرات والمؤشرات الاستراتيجية في إدارة الإعلام والعلاقات العامة عن الربع الأول 2019.

وناقش الاجتماع نتائج تطبيق نظام الجودة عن عام 2018، ومستهدف 2019، كما تم استعراض نتائج دراسة السعادة الإيجابية في بيئة العمل عن عام 2018، ومستهدف 2019، وعرض ومناقشة نتائج جوائز التميز عن الربع الأول 2019، والتقرير الإحصائي الأمني عن الربع الأول 2019، واستعراض القضايا المرورية في مراكز الشرطة الشاملة، ومناقشة نتائج دورة مواجهة أعمال الشغب، ونتائج الإنذار المُبّكر.